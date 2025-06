LPI-G: Erledigungsmeldung - Öffentlichkeitsfahndung nach 44-Jährigen aus Greiz

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am gestrigen 12.06.2025 der Diebstahl von Tierfiguren angezeigt. Unbekannte Täter entwendeten an diesem Tag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:15 Uhr im Bereich Schnauderhainichen im Kammerforst insgesamt 14 Waldtierfiguren aus Blech, welche an der Durchfahrtsstraße "Am Auholz" abgelegt waren und für die Waldjugendspiele des Thüringer Forstes genutzt ...

