Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Tierfiguren - Polizei sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am gestrigen 12.06.2025 der Diebstahl von Tierfiguren angezeigt. Unbekannte Täter entwendeten an diesem Tag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:15 Uhr im Bereich Schnauderhainichen im Kammerforst insgesamt 14 Waldtierfiguren aus Blech, welche an der Durchfahrtsstraße "Am Auholz" abgelegt waren und für die Waldjugendspiele des Thüringer Forstes genutzt werden sollten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 03447 / 4710 (Bezugsnummer 150316/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell