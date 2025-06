Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nachtrag: Die Landespolizeidirektion berichtete (10.06.2025) - Polizei Großeinsatz in Gera Arcaden

Gera (ots)

Gera. Am 10.06.2025 kam es zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Hierbei gerieten zwei Syrer im Alter von 22 und 25 Jahren und ein 21-jähgriger Iraker in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei unter anderem ein Messer eingesetzt wurde. Durch Unbeteiligte wurden die Streitparteien getrennt, woraufhin tatverdächtige Personen in das dort befindliche Einkaufszentrum flüchteten. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurde das Einkaufszentrum für circa eine Stunde evakuiert und die eingesetzten Beamten unternahmen umfangreiche Suchmaßnahmen nach den tatverdächtigen Personen. Diese wurden anschließend aufgegriffen und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligten wurde eingeleitet. (SR)

Gera. Am Abend des 11.06.2025 kam es gegen 21:30 Uhr im Bereich der Heinrichstraße, in Höhe eines dort befindlichen Einkaufzentrums, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei bedrohten drei irakische Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren und ein 31-jähriegr Syrer eine Gruppe von fünf syrische Personen im Alter von 22 bis 61 Jahren und eine 22-jährige Deutsche mit einem Küchenmesser. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Dennoch konnten sie im nahen Umfeld durch die Polizeibeamten aufgegriffen werden. Nach ersten Einsatzmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass es sich bei den beteiligten Personen um selbige Gruppierung handelte, welche am Vortag ebenfalls für einen Polizeieinsatz in der Heinrichstraße sorgten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen der beteiligten Personen kann ein genauer Tathergang derzeit nicht konkret benannt werden. Dieser ist Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Personen oder zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0149977/2025) (SR)

