Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autofahrer stößt mit Motorroller zusammen- ein Mann wurde dabei tödlich verletzt

Pirmasens (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es an der Kreuzung Adlerstraße / Berliner Ring zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Um kurz nach 6 Uhr kollidierte ein 31-Jähriger Autofahrer im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Motorroller. Der 64-jährige Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er anschließend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Fahrer und Beifahrerin des Pkw blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

