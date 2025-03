Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Zweibrücken (ots)

Am Montag, dem 31.03.2025, gegen 12:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind in Hofenfelsstraße in Zweibrücken. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurde ein 11-jähriges Kind leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein PKW die Hofenfelsstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Niederauerbacher Kreisel. In Höhe der mittels Ampelschaltung geregelten Einmündung zur Zeilbäumerstraße lief das Kind über die Fahrbahn, ohne auf den durchfahrenden Verkehr zu achten. Das verletzte Kind wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell