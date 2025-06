Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am Freitag, den 13.06.2025 kam es im Kreuzungsbereich der Moßbacher Straße und der Schleizer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 64-jährige Unfallverursacher und der 21-jährige Citroen-Fahrer befuhren die Moßbacher Straße in Auma-Weidatal in der genannten Reihenfolge. Der 64-jährige Fahrer eines Skoda wollte auf die Schleizer Straße einbiegen und übersah dabei den 21-jährigen Fahrer, der ihn gerade überholte. In der Folge wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert, wobei die am Unfallort befindliche Lichtzeichenanlage stark beschädigt wurde. Bei dem Aufprall wurden der 21-jährige Fahrzeugführer, der 20-jährige Beifahrer sowie die 63-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Kollision führte zu einem erheblichen Sachschaden an beiden Fahrzeugen, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.<PH>

