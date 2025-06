LPI-G: Körperverletzung in Chursdorf

Greiz (ots) - Greiz. Am Samstag, dem 14.06.2025, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit ein Pkw Mercedes in der Reichenbacher Straße in Greiz festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein um 03:05 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt endete somit vorerst für die 30-jährige Fahrzeugführerin. Es droht nun ein Fahrverbot sowie eine Geldbuße von über 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

