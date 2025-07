Polizei Wuppertal

POL-W: RS/Wermelskirchen - Autofahrer entzieht sich Kontrolle

Wuppertal (ots)

Am 15.07.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es zu grob verkehrswidrigem und rücksichtslosen Fahrverhalten im Zuge einer Kontrolle. Polizeibeamte wollten einen schwarzen Mercedes SLK auf der Lenneper Straße kontrollieren. Der Fahrer (22) entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er sein Fahrzeug beschleunigte und auf die BAB1 in Richtung Köln auffuhr. Aufgrund der stark überhöhten Geschwindigkeit und der gefährdenden Fahrweise des 22-Jährigen brachen die Beamten die Verfolgung ab. Wenige Minuten später verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache an der Anschlussstelle Wermelskirchen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Fahrbahnbegrenzung. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und rettungsdienstlich behandelt. Der Unfall wurde durch Beamte der zuständigen Autobahnpolizei Köln aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei circa 9.000 Euro.

