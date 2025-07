Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Knapp 12.000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß zweier Autos

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag wurden zwei Autos bei einem Unfall beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 11:15 Uhr fuhren zwei Autofahrer hintereinander auf der St. Ilgener Straße. Ein 72-jähriger Dacia-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen, was der hinter ihm fahrende 23-Jährige zu spät erkannte. Folglich fuhr der Mercedes-Benz-Fahrer dem Dacia ins Heck. Der Mercedes-Benz war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, während der Dacia-Fahrer seine Fahrt fortsetzen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von knapp 12.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell