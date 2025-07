Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Wiesloch (ots)

Ein 29-jähriger Motorradfahrer stürzte am Donnerstag gegen 9 Uhr auf der Parkstraße und verletzte sich hierbei schwer. Der 29-Jährige war in Richtung B3 unterwegs, als er im dortigen Kreisverkehr aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Zweirad verlor und zu Fall kam. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der Schaden am Motorrad ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell