Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Busfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmittag zwischen 16 und 17 Uhr verursachte der Fahrer eines Gelenkbusses an einer noch unbekannten Örtlichkeit einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Der 65-Jährige fuhr mit dem Bus von Kleingemünd nach Dossenheim, als er das Fahrzeug anschließend auf dem dortigen Betriebsgelände abstellte. Kurze Zeit später bemerkte der Vorgesetzte des Fahrers den erheblichen Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite und konfrontierte den 65-Jährigen damit. Da dieser jedoch weder zur Unfallörtlichkeit noch zum Unfallhergang Angaben machte und sich auch noch kein Geschädigter bei der Polizei meldete, sucht der Verkehrsdienst Heidelberg nach Zeugen. Diese sowie der Unfallgegner werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell