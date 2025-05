Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: GPS- Tracker führt zu Auffinden von hochwertigem gestohlenem Mountainbike

Lübeck (ots)

Ein am 24.05.2025 entwendetes Fahrrad konnte Dank GPS-Tracking seinem Besitzer zugeführt werden. Am Sonntagmittag, 25.05.2025 meldete sich ein junger Mann bei der Bundespolizei in Lübeck und teilte mit, dass sein Fahrrad am Vortag in Bad Schwartau gestohlen wurde. Den Wert bezifferte er auf ca. 6500 Euro. Da das Mountainbike mit einem GPS-Tracker ausgestattet ist, konnte er es nun im Bereich des Hauptbahnhofes Lübeck orten. Er hoffte jetzt auf die Hilfe der Bundespolizei. Eine erneute Ortung ergab dann plötzlich ein Signal im Bereich Bad Oldesloe. Vermutet wurde deshalb, dass zumindest das Fahrrad sich ein einem Zug Richtung Hamburg befindet. Es wurde unmittelbar die benachbarte Bundespolizeiinspektion Hamburg im Hauptbahnhof informiert und in die Fahndung mit eingebunden. Weitere Ortungen ergaben dann die Ortschaften Ahrensburg, Rahlstedt bis hin zum Bahnhof Hasselbrook. Auf Grund der örtlichen Nähe verlegte eine Streife der Bundespolizei Hamburg Hauptbahnhof zum Bahnhof Hasselbrook und konnten dort das als gestohlen gemeldete Fahrrad tatsächlich auffinden und sicherstellen. Ein vermeintlicher Täter konnte leider nicht mehr festgestellt. Warum das Fahrrad am Bahnhof Hasselbrook zurückgelassen wurde, bleibt insofern zunächst unbeantwortet.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte das Fahrrad wieder an den glücklichen jungen Mann ausgehändigt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell