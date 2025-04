Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auto im Graben, Drogen im Spiel

Sankt Martin (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27.04.2025) gegen 03:40 Uhr ereignete sich auf der L514 zwischen Helmbach und Sankt Martin ein Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Frau aus Elmstein hielt kurz auf der Totenkopfstraße an und rollte beim Anfahren rückwärts in den Straßengraben. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung der Fahrzeugführerin, welche schlussendlich den Konsum von Cannabis einräumte. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Autofahrerin wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

