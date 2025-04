Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Balkon hält nicht

Edenkoben (ots)

Am Samstagmorgen (26.04.2025) gegen 10:00 Uhr ereignete sich in Edenkoben in der Klosterstraße ein Unfall, bei welchem 2 Personen schwerer verletzt wurden. Bei privaten Arbeiten am Haus löste sich ein frisch installierter Balkon aus seinen Verankerungen, sodass die zwei darauf befindlichen Personen circa 3 Meter in die Tiefe stürzten. Die Männer im Alter von 59 und 46 Jahren wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand für keinen der beiden Personen.

