Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung in einem Mehrfamilienhaus - zwei Bewohner leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 4. März 2025, 23.06 Uhr, Am Mönchgraben, Benrath

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldeten Anrufer ein Brandereignis im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Nach Erkenntnis der Notrufabfrage sollten sich noch mehrere Personen im ersten Obergeschoss befinden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zwei Menschen wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 23 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in Benrath. Aufgrund der Meldung, dass sich noch Menschen im Obergeschoss des Gebäudes befinden sollten, entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude. Zwei Menschen wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Zwei weitere hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Die Geretteten wurden durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt untersucht und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Weiterhin brachten die Einsatzkräfte einen Vogel aus dem Gebäude in Sicherheit. Das Feuer im Keller des Gebäudes konnte schnell abgelöscht werden. Anschließend befreiten die Einsatzkräfte das Gebäude mit Hochleistungslüftern vom giftigen Brandrauch. Eine Familie wurde durch die Stadt in einer Notunterkunft untergebracht.

Die letzten der rund 40 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach rund zwei Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlungen zur Bandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell