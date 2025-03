Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung - Eine Person wurde durch die Feuerwehr gerettet.

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 02. März 2025, 17:45 Uhr, Oberrather Straße, Rath

Am Sonntagabend meldete ein Anrufer einen Brand in einem Wohnhaus in Rath. Die zuerst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr bestätigten eine starke Rauchentwicklung und leiteten die Brandbekämpfung und eine Menschenrettung ein. Es wurde niemand verletzt.

Gegen Viertel vor sechs erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in einem Wohnhaus. Aufgrund der Meldung alarmierte die Leitstelle mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später eintrafen, stellten sie fest, dass aus einer Erdgeschosswohnung dichter Rauch drang. Der Rauch stieg die Außenfassade hoch und gelangte über offenstehende Fenster und eine Tür in eine Wohnung im 1. Obergeschoss. Aus der Erdgeschosswohnung konnten sich zwei Personen vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst retten. In der verrauchten Wohnung im 1. Obergeschoss befand sich allerdings noch eine nicht selbstrettungsfähige pflegebedürftige Person im Bett. Umgehend leiteten die Einsatzkräfte Löschmaßnahmen ein und die Rettung des Bewohners im 1. OG. Hierzu wurden durch den Einsatzleiter drei Trupps unter schwerem Atemschutz in das Gebäude geschickt. Als Ursache für die sehr starke Rauchentwicklung stellte sich letztendlich brennendes Kochgut heraus. Frühzeitig wurden Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter der Feuerwehr durchgeführt. Die betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus musste nicht erfolgen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die Küche verhindert werden. Nachdem die Wohnungen rauchfrei waren konnten die Bewohner wieder zurück in ihr Zuhause. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell