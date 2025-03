Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in Wittlaer - Feuerwehr löscht Brand und verhindert weitere Ausbreitung

Düsseldorf (ots)

Samstag, 1. März 2025, 18.40 Uhr, Hermann-Schauten-Weg, Wittlaer

Am Samstagabend meldeten mehrere Anrufer einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wittlaer. Die erst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr bestätigten die Meldung und leiteten die Brandbekämpfung ein. Eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen wurde erfolgreich verhindert. Verletzt wurde niemand.

Gegen Viertel vor sieben erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus am Hermann-Schauten-Weg. Aufgrund der Meldung alarmierte die Leitstelle mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später eintrafen, stellten sie fest, dass auf der Rückseite bereits Flammen und Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss drangen. Umgehend leiteten die Einsatzkräfte Löschmaßnahmen ein und evakuierten die Bewohner des Gebäudes. Dabei kam auch ein Hochleistungslüfter der Feuerwehr zum Einsatz, um den Treppenraum frei von Brandrauch zu halten. Zeitgleich wurden die angrenzenden Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch kontrolliert.

An die Brandbekämpfung schlossen sich Lüftungsmaßnahmen und Nachlöscharbeiten an, um so auch die letzten Glutnester zu erreichen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf angrenzende Wohnungen verhindert werden. Bis auf die Brandwohnung blieben alle Wohnungen weiter bewohnbar. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Die letzten der rund 40 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwa zwei Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlungen der Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

