Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr befreit Verletzte aus verunfalltem PKW und demontiert umsturzgefährdete Werbesäule

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf Mittwoch, 26. Februar 2025, 15:43 Uhr, Erkrather Straße, Flingern-Süd

Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Erkrather Straße / Werdener Straße fordert am Mittwochnachmittag die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes und sorgte für Behinderungen im Feierabendverkehr.

Im Kreuzungsbereich der Erkather und der Werdener Straße in Flingern ist es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Alleinunfall eines Pkw gekommen. Aufgrund der Verletzungen der beiden Insassen entschloss sich der hinzugerufene Notarzt zu einer schonenden Rettung durch die Feuerwehr. In Folge wurden mittels hydraulischem Rettungsgerät große Öffnungen auf beiden Fahrzeugseiten geschaffen, um die Patienten zur Vermeidung weiterer Verletzungen behutsam aus dem Auto zu retten. Zur weiteren Behandlung wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Eine Werbesäule mit Leuchtreklamen und aufgesetztem Uhrenwürfel wurde durch den Aufprall derart beschädigt, dass diese drohte umzustürzen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde diese daher durch die Feuerwehr gesichert und anschließend demontiert.

Um kurz nach 18 Uhr war der Einsatz für die Rettungskräfte beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell