POL-PDLD: Mit dem Fahrrad gestürzt

Edenkoben (ots)

Am Samstagmittag (26.04.2025) gegen 12 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 14-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr den Verbindungsweg, eine Senke, zwischen dem Woogweg und der Villastraße und kam in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Unfallursächlich dürfte die gefahrene Geschwindigkeit in Verbindung mit der Kurve und dort auf der Fahrbahn liegenden Steinchen gewesen sein.

