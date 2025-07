Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Falscher Bankmitarbeiter versuchte Geld zu erbeuten

Heidelberg (ots)

Betrüger versuchten am Donnerstag gegen 17:20 Uhr durch das Vortäuschen eines Betrugs an das Geld einer 62-jährigen Heidelbergerin zu gelangen. Ein männlicher Täter kontaktierte die 62-Jährige telefonisch und gab sich als Sicherheitsberater ihrer Bank aus. Unter dem Vorwand, Betrüger hätten mehrere Abbuchungen von hohen Geldbeträgen von ihrem Konto getätigt, veranlasste er die Frau zu zwei Überweisungen von insgesamt 13.000 Euro. Die Betrüger manipulierten des Weiteren deren Telefonnummer, um so den glaubhaften Anschein zu erwecken, es handele sich tatsächlich um einen Anruf der Bank. Nachdem die 62-Jährige den Anweisungen des Betrügers Folge geleistet hatte, bekam sie im Anschluss an das Telefonat ein ungutes Gefühl. Glücklicherweise entschied sie sich dazu, die Bank unter der ihr vertrauten Nummer zu kontaktieren, welche schließlich den Betrug bestätigte und eine Rücküberweisung des Geldes veranlasste. Dadurch entstand der Frau kein finanzieller Schaden. Sie kam mit dem Schrecken davon. Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

