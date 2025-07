Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250702-2: Mit Auto ohne Kennzeichen unterwegs

Bedburg (ots)

Drogentest zeigte ein positives Ergebnis

Polizeibeamte stoppten am Dienstagabend (1. Juli) in Bedburg den Fahrer (32) eines Audi. Am Auto waren keine Kennzeichen montiert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten weitere Verstöße fest.

Den Beamten fiel das Fahrzeug ohne Kennzeichen gegen 23 Uhr auf der Bahnstraße auf. Sie stellten beim Fahrer Alkoholgeruch und glasige Augen fest und er wirkte desorientiert. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp über 1,2 Promille. Die Polizisten stellten fest, dass das Auto nicht angemeldet und nicht versichert war und der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Eigentumsverhältnisse konnten ebenfalls nicht zweifelsfrei geklärt werden. Ein Arzt entnahm auf Anordnung der Polizisten auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamten stellten das Auto sicher und nahmen den 32-Jährigen zur Klärung seiner Identität mit auf eine Polizeiwache. Nach ersten Ermittlungen und Zahlung einer Sicherheitsleitung wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (win/rs)

