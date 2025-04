POL-DO: Geschwindigkeitskontrollen in Dortmund und Lünen: Über 11.000 gemessene Fahrzeuge

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0336 Am Mittwochnachmittag (9. April 2025) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Geschäft in der Limbecker Straße in Dortmund-Lütgendortmund aus. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen. Um 17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu ...

