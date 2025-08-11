PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Groß-Gerau: Wertstofftonnen und Müllsäcke brennen in Wallerstädten

Groß-Gerau (ots)

Am frühen Montagmorgen (11.08.), gerieten ab 6.30 Uhr in wenigen Minuten Abstand im Kreuzweg, im Hanfgraben und in der Bachgasse insgesamt drei Wertstofftonnen sowie mehrere gelbe Säcke in Brand. Zudem wurde ein Hoftor aufgrund der Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Brände jeweils rasch gelöscht. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf über 2000 Euro.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

