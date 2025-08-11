Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Montag (11.08.), gegen 3.50 Uhr, in einer Tiefgarage im Konrad-Adenauer-Ring in Königstädten einen dort abgestellten braunen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Nova Motors mit dem Versicherungskennzeichen 470 CFU.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

