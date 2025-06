Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sturz nach Ausweichmanöver - Radfahrer leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Ein 12-jähriger Bielefelder fuhr am Sonntag (1.6.) um 17.20 Uhr in Begleitung eines 13-Jährigen mit seinem Fahrrad auf einem Radweg an der Salzuflener Straße in Richtung Bäderstraße. Auf dem Radweg kam ihnen ein weiterer Radfahrer entgegen, der sich mittig auf dem Radweg befand. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, wich der 12-Jährige aus und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Während der unbekannte Fahrradfahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam und seine Fahrt fortsetzte, kümmerte sich eine Ersthelferin um den 12-Jährigen. Zur Ermittlung des Unfallhergangs bittet die Polizei Herford weitere Zeugen oder den am Unfall beteiligten Radfahrer, sich unter 05221/8880 zu melden.

