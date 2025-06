Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwendet Geldbörse - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine 70-jährige Frau aus Bünde befand sich am Samstag (31.5.), gegen 10.30 Uhr mit ihrem Hund auf dem Bünder Marktplatz. Plötzlich und unvermittelt lief ein ihr unbekannter Hund auf sie zu, woraufhin der Hund der Bünderin an seiner Leine zog. Die 70-Jährige, die auf einen Rollator angewiesen ist, stürzte. Die etwa 40 bis 60 Jahre alte Halterin des fremden Hundes nutzte die Situation und griff in die Handtasche der 70-Jährigen, die sich am Rollator befand. Daraus entwendete die etwa 180cm große Frau eine blaue Geldbörse, in der sich Bargeld in dreistelliger Höhe befand. Zeugen, die den Vorfall bemerkten, kamen der Bünderin zur Hilfe, während sich die unbekannte Tatverdächtige zügig mit ihrem Hund entfernte. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell