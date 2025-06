Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr - Mercedes fährt auf Fußgänger zu

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (1.6.) fuhr ein zunächst Unbekannter mit einem schwarzen Mercedes gegen 22.25 Uhr auf der Winkelstraße in Richtung Fünfhausenstraße. Auf dem dortigen Gehweg befanden sich drei Personen, die zu Fuß in Richtung Haßkampstraße gingen. Das Auto fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die drei Fußgänger zu, bei denen es sich um eine 14- und eine 46-jährige Bünderin sowie einen 48-jährigen Bünder handelt. Die drei Fußgänger wichen auf dem Gehweg aus, um einen möglichen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt fort. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung ein und trafen das Fahrzeug mit insgesamt drei Personen an der Brunnenallee an. Die drei Personen wurden zunächst zur Bünder Wache gebracht. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 18-jähriger Bünder zum genannten Zeitpunkt den Mercedes, der einer 39-jährigen Bünderin gehört. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell