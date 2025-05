Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw beschädigt - Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt

Bünde (ots)

(hd) Eine 72-jährige Bünderin parkte ihren Pkw Skoda Fabia am Dienstag (27.05.2025) um 11:00 Uhr auf einem Grundstück am Goetheplatz in Bünde. Als sie am darauffolgenden Tag um 07:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine deutliche Beschädigung fest. Die Heckklappe des Pkw wies eine tiefe Kratzspur auf, die Heckscheibe war beschädigt. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug das Heck des geparkten Pkw gestreift und den Schaden verursacht. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 2000,- Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 8880 zu melden.

