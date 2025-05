Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Private Fahndungsaufrufe in sozialen Netzwerken - Polizei bittet um Zurückhaltung

Kreis Herford (ots)

(hd) Immer wieder verbreiten sich in den sozialen Netzwerken Beiträge, Fotos und Videos von vermeintlich tatverdächtigen Personen, die nicht von der Polizei oder anderen Strafverfolgungsbehörden initiiert wurden. In der vergangenen Woche informierte die Leitung einer Kindertagesstätte in Herford in einem Elternbrief darüber, dass im Umfeld der Einrichtung Kinder von einer verdächtigen Person angesprochen worden seien. Die Polizei Herford wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und leitete unverzüglich Ermittlungen ein. Zeitgleich wurde der Elternbrief von mehreren Privatpersonen über soziale Medien weiterverbreitet. Beigefügt wurde ein Foto eines vermeintlich tatverdächtigen Mannes mit der Bitte um "Mitfahndung". Dieser Aufruf fußt allerdings nicht auf einer behördlichen Öffentlichkeitsfahndung. Nach bisherigem Erkenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass die abgebildete Person in keinem Zusammenhang zu den in dem Elternbrief geschilderten Vorfällen steht. Der Betroffene nahm inzwischen eigeninitiativ Kontakt mit der Kriminalpolizei auf, da er sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sieht. Die Polizei Herford hat großes Verständnis dafür, dass ein Hinweis auf ein mögliches verdächtiges Ansprechen von Kindern bei vielen Bürgerinnen und Bürgern starke Emotionen auslöst. Jeder entsprechende Anfangsverdacht wird von der Polizei ernst genommen und mit rechtstaatlichen Mitteln ausermittelt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zurückhaltung bei der Verbreitung privater Fahndungsaufrufe. Diese können in erheblichem Maße in die Rechte von Personen eingreifen, gegen die kein Tatverdacht begründet werden kann. Dies kann für die Betroffenen schwere Folgen haben. Offizielle Öffentlichkeitsfahndungen der Polizei, die auf Grundlage entsprechender Ermittlungsstände veröffentlicht werden, finden Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite der Polizei https://polizei.nrw/fahndung und den offiziellen Kanälen der Polizeibehörden in den sozialen Netzwerken.

