Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Herforder an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 33-jähriger Mann aus Herford ging am Samstagmorgen (31.5.), um 5.15 Uhr gemeinsam mit einem 35-jährigen Herforder auf dem Gehweg entlang der Bielefelder Straße. Er hielt sich kurz an einem dort abgestellten Fahrzeug auf, als plötzlich zwei unbekannte, männliche Personen an ihn herantraten. Einer der Unbekannten schlug den 33-Jährigen daraufhin ins Gesicht und trat ihn im weiteren Verlauf. Anschließend entfernten sich die Unbekannten in Richtung Innenstadt. Eine der Personen ist etwa 185-190cm groß, die andere Person etwa 160cm. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

