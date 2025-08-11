Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Baucontainer aufgebrochen/Werkzeuge entwendet

Viernheim (ots)

Ein Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geriet über das vergangene Wochenende (08.-11.08.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt auf das Gelände und drangen gewaltsam durch ein Fenster in den Container ein. Sie entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen unter anderem Funkgeräte und einen Laser.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0.

