Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit einem geparkten Porsche Macan in der Rickertstraße in St.Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Morgen des 21.07.2025 kam es in der Rickertstraße in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall, bei dem das verursachende Fahrzeug mit einem geparkten Porsche Macan kollidierte. Eine 42-jährige Person parkte dort mit einem dunklen Hyundai Nexo in einer Parklücke zwischen zwei Fahrzeugen ein. Dabei wurde der davor abgestellte Porsche leicht beschädigt. Zeitweise halfen auch Passanten als Parkeinweiser aus. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, oder selbst beim Einweisen halfen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

