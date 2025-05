Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrskontrollen zur Erprobung neuer Drogenvortests

Trier (ots)

Am Montag dem 26. Mai und Dienstag, dem 27. Mai führt das Polizeipräsidium Trier an zwei Örtlichkeiten Verkehrskontrollen zur Erprobung neuer Drogenvortests durch.

Basierend auf den Ergebnissen einer Expertengruppe hat der Gesetzgeber den Grenzwert für Cannabis im Straßenverkehr mit Wirkung zum 22. August 2024 angehoben. Dadurch bedarf es ebenfalls einer Anpassung der bestehenden Drogenvortestgeräte zur zielgenauen Erkennung von Cannabisbeeinflussungen im Straßenverkehr. Vor diesem Hintergrund beteiligt sich das Polizeipräsidium Trier an der landesweiten Erprobung neuer Speichel- und Urintests. Nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen erfolgt eine wissenschaftliche Auswertung der erlangten Daten durch die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und der Rechtsmedizin Mainz, wodurch praxisorientierte Empfehlungen für die zukünftige Ausrichtung der polizeilichen Verkehrsüberwachung von Cannabisbeeinflussungen im Straßenverkehr generiert werden sollen. Durch die Erprobung der neuen Tests soll gewährleistet werden, dass die Polizei Rheinland-Pfalz auch zukünftig auf dem neuesten Stand der Verkehrssicherheitsarbeit bleibt.

Die großangelegten Verkehrskontrollen, an denen sich auch Kräfte benachbarter Polizeipräsidien, der Hochschule der Polizei, der Polizei aus dem Saarland, Hessen, Luxemburg und Belgien sowie weiterer Behörden beteiligen, finden am 26. Mai in Trier und am 27. Mai in Bitburg statt. Am Montag, dem 26. Mai, wird auf dem Parkplatz in den Moselauen eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierzu wird für die Dauer der Kontrolle eine Fahrspur der Luxemburger Straße (B49) im Bereich der Abfahrt zum Parkplatz gesperrt werden. Die Kontrolle am Dienstag, dem 27. Mai, findet an der B51 im Bereich Bitburg statt.

