POL-PPTR: Geschwindigkeitskontrollen in der 22. Kalenderwoche

Traben-Trarbach (ots) - Am späten Sonntagabend, dem 18. Mai, meldete ein Zeuge der Polizei, dass seine in Traben-Trarbach lebende Ehefrau ihm mitgeteilt habe, sie sei im Besitz einer Schusswaffe und ihm gegenüber Drohungen gegen weitere Personen ausgesprochen habe. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnte die 34-jährige Frau gemeinsam mit einer weiteren Person am Montagmorgen, gegen 10:55 Uhr in Traben-Trarbach ...

mehr