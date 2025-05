Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Fleischerei

Longuich (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag, dem 18. Mai, 15:30 Uhr und dem frühen Montagmorgen, 19. Mai, 4:25 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Fleischerei in der Straße in den Kreuzfeldern in Longuich ein.

Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchten anschließend die Büro- und Geschäftsräume. Dabei entwendeten sie Bargeld und Wertgegenstände.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.

