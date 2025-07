POL-IGB: Verkehrsunfall auf der BAB 6

St. Ingbert (ots) - Am 18.07.2025 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl auf dem "Großbach"-Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert. Hierbei wurde der männliche Geschädigte (87 Jahre alt) von einem männlichen Täter (ca. 45 Jahre alt) und einer weiblichen Täterin (ca. 25 Jahre alt) angesprochen. In Folge einer Gesprächsverwicklung durch die beiden Täter entnahmen sie dem abgelenkten GS mehrere ...

