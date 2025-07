POL-IGB: Entwendung mehrere Stabmattenzaun-Elemente am Hochbehälter "Sechs-Eichen"

St. Ingbert Mitte (ots) - Am 30.06.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Brüdern in deren Wohnung im Innenstadtbereich St. Ingbert. Hierbei kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge dessen einer der Beiden leicht verletzt wird. Daraufhin nimmt der BS eine erlaubnisfreie, mittels Platzpatronen geladene Schreckschusswaffe an sich und begibt sich in den Vorgarten, welcher zur Straße ...

mehr