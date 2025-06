Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) In dem Tatzeitraum von Freitag, den 06.06.2025, 19:00 Uhr, bis Dienstag, den 10.06.2025, 08:30 Uhr kam es in der Nordstraße in Gronau (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Windschutzscheibe eines dort abgestellten Pkws VW, indem diese Steine gegen die Windschutzscheibe warfen, wodurch mehrere größere Steinschläge verursacht wurden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300,00 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

