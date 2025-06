Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Fahrzeugdiebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Während ein 57-Jähriger gerade zum Kuraufenthalt ist, versuchten Unbekannte widerrechtlich in seinen Pkw zu gelangen oder diesen gar zu entwenden. Wie der Mann am Montagvormittag feststellte, wies das Seitenfenster sowie die Gummierung Beschädigungen auf. Das Fahrzeug war seit dem 6. Juni in der Hermann-Sachse-Straße geparkt. Ein Eindringen in das Fahrzeug gelang nicht, jedoch richtete die Unbekannten Sachschaden an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell