LPI-J: Garage und Hauswand besprüht

Jena (ots) - Zwei Fahrräder, ein Rennrad sowie ein Mountainbike, im Gesamtwert von gut 16.000,- Euro eigneten sich Unbekannte widerrechtlich an. Der oder die Täter betraten ein Mehrfamilienhaus in der Gustav-Fischer-Straße, ohne sichtbaren Schaden zu hinterlassen. Im Anschluss begaben sich diese in den Kellerbereich und öffneten gewaltsam ein Abteil. Aus diesem entnahmen sie ihr Stehlgut und entfernten sich unerkannt. ...

mehr