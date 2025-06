LPI-J: Zwei Fahrräder gestohlen - 16.000,- Euro Beute

Jena (ots) - Am Wochenende wurden in Jena mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer durch die Polizei im Stadtgebiet festgestellt. Negativer Spitzenreiter war ein 43-jähriger Mann, welcher in der Ebertstraße mit einem E- Scooter fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,64 Promille festgestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

