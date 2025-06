Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugteile gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ob die Täter Ersatzteile suchten, oder die Tat keinen tieferen Sinn ergab, muss im Rahmen der Ermittlungen aufgedeckt werden. Ein 63-Jähriger informierte am Montagmittag darüber, dass von seinem auf einen öffentlichen Parkplatz Am Stadion abgestellten Pkw BMW Teile fehlten. Sowohl die Radnabendeckel als auch eine seitliche montierte Blinkerschale demontierten die Unbekannten ab und entfernten sich unerkannt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 sowie per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de entgegen. Das entsprechende Aktenzeichen lautet: 147197/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell