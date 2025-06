Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 28-jährige Radfahrerin aus Hildesheim wurde am Mittwochmittag, 11.06.2025, im Kreuzungsbereich Bahnhofsallee / Kaiserstraße bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau gegen 11:50 Uhr auf der Bahnhofsallee in Richtung Einumer Straße unterwegs. Als sie die Kaiserstraße überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan einer 42-jährigen Hildesheimerin, die nach links auf die Kaiserstraße in Richtung Schützenallee abbiegen wollte. In Folge dessen wurde die Radfahrerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

