Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 11.06.2025, gegen 13:55 Uhr, kam es auf der L485 zwischen Langenholzen und Alfeld zu einem Verkehrsunfall.

Eine 49-Jährige aus Lamspringe befuhr zur o.a. Zeit die Strecke aus Langenholzen kommend in Richtung Alfeld als sie ein ihr entgegenkommendes Notarzteinsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht bemerkte. Aufgrund des relativ dichten Verkehrsaufkommens und um den Einsatzfahrzeug Platz zu schaffen, hielt sie am rechten Fahrbahnrand an. Das wiederum bemerkte ein 26-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden, welcher hinter dem Pkw fuhr, zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er kam für eine weitere medizinische Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Gegen den Motorradfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen zu geringem Sicherheitsabstand eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell