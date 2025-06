Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schussabgabe mit Schreckschusswaffe

St. Ingbert Mitte (ots)

Am 30.06.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Brüdern in deren Wohnung im Innenstadtbereich St. Ingbert. Hierbei kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge dessen einer der Beiden leicht verletzt wird. Daraufhin nimmt der BS eine erlaubnisfreie, mittels Platzpatronen geladene Schreckschusswaffe an sich und begibt sich in den Vorgarten, welcher zur Straße hin gelegen ist. Hier schießt der BS, nach derzeitigem Ermittlungsstand, mindestens 4-Mal in die Luft. Hierbei wurde niemand gefährdet oder verletzt. Nachdem die Polizeiinspektion St. Ingbert von Nachbarn über die Schussabgabe informiert wurde, verlegten mehrere Streifenwagen vor Ort. Der BS konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnten die z.g. Schreckschusswaffe samt Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den BS werden unter anderem Ermittlungsverfahren wg. Gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das WaffG eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell