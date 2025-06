Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unbekannte kollidieren in zwei Fällen mit einem Verkehrsschild in der Staugärtenstraße, in St. Ingbert - Polizei sucht Zeugen

St. Ingbert (ots)

Am Freitagmorgen, 20.06.2025, ereignete sich in der Zeit zwischen 06:30 und 07:00 Uhr in der Josefstaler Straße, Einmündung Staugärtenstraße, in St. Ingbert, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Ein großer Lkw war hier gegen ein Verkehrsschild auf dem Gehweg der Staugärtenstraße gefahren und hatte dieses beschädigt. Der nun schief stehende Pfosten behinderte sodann Passanten auf dem Gehweg. Anwohner hatten berichtet, dass der Unfall sich in der o.g. Zeitspanne abgespielt hätte. Der unfallverursachende Lkw habe sich dann noch mit Mühe und Not wieder frei fahren können. Mehrere Männer, wahrscheinlich andere Anwohner, hätten den Fahrer noch eingewiesen. Augenmerk auf das beschädigte Schild hatte dann jedoch keiner mehr gerichtet. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grün-weißen Lkw mit deutschen Kreiskennzeichen gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Das Verkehrsschild konnte notdürftig wiederaufgerichtet werden. Bereits am 20.06.2025, gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass besagtes Schild neuerlich beschädigt wurde. Nun war es gänzlich umgefahren. Wann hier der Verkehrsunfall stattgefunden hatte, ist noch unbekannt. Auch in diesem Fall hatte sich kein Verursacher bei der Stadt St. Ingbert oder der Polizei St. Ingbert gemeldet. Es wird nun in zwei Fällen wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sollten Passanten oder Anwohner, vielleicht sogar diejenigen, die beim Rangieren des Lkw am Morgen geholfen hatten, Angaben zur Sache machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert gebeten (06894/1090).

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell