Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl Am Andelsberg, in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 19.06.2025, 22 Uhr, und dem 20.06.2025, 5 Uhr, kam es an einem Wohnanwesen in der Straße Am Andelsberg, nahe dem Amselweg, in St. Ingbert, zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter versuchte sich in Anwesenheit der Hauseigentümer Zugang zum Wohnanwesen über die Terrassentür zu verschaffen. Er setzte augenscheinlich mehrmals mit einem Hebelwerkzeug an der Tür an und beschädigte diese (Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich), ohne jedoch ins Anwesen gelangen zu können. Aus bislang unbekannten Gründen ließ der Täter dann von der weiteren Tatbegehung ab und verließ die Tatörtlichkeit unerkannt. Die Tat fiel dem Geschädigten erst im Nachgang auf. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder können Hinweise auf die vorliegende Tat geben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

