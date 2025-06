Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht auf einem Parkplatz eines Discounters in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht auf einem Parkplatz eines Discounters in der Oberen Kaiserstraße in St. Inbert-Rohrbach Am 20.06.2025 in der Zeit von 11:00 und 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingert-Rohrbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei kollidierte bislang unbekannter Täter mit einem weißen Fahrzeug vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken in/aus eine/r Parklücke mit einem roten Mitsubishi Colt mit IGB-Kreiskennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei bittet Passanten und Zeugen, die Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

