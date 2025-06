Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

St. Ingbert (ots)

Am 18.06.2025 kam es gegen 19:32 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Kohlenstraße in St. Ingbert. Beteiligt waren hierbei ein PKW und ein E-Scooter. Beide Unfallbeteiligten befuhren die Kohlenstraße (Einbahnstraße), die aktuell aufgrund einer Baustelle lediglich aus einer Fahrspur besteht, nebeneinander in Fahrtrichtung Rickertstraße. Folglich kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Kraftfahrzeugen, sodass der E-Scooter-Fahrer zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Der E-Scooter-Fahrer wurde anschließend mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Eine entsprechende Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil des E-Scooter-Fahrers wurde eingeleitet. Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

