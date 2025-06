Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

St. Ingbert (ots)

Am Nachmittag des 18.06.2025 kam es gegen 15:56 Uhr zu einem Alleinunfall unter Beteiligung einer Motorradfahrerin. Die 28-Jährige Motorradfahrerin aus Blieskastel befuhr die L235 aus Fahrtrichtung St. Ingbert kommend in Richtung Oberwürzbach. Circa 450 Meter nach der Einmündung Würzbachstraße, überholte die Fahrerin, auf gerader Strecke, einen unbeteiligten PKW. Nachdem Überholmanöver verlor die Fahrerin, in einer leichten Linkskurve, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts in den Grünstreifen ab. Dort rutschte sie ca. 30 Meter bis zur Unfallendstellung. Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme, wurde die L235 für ca. eine Stunde gesperrt. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell